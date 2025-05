Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 82,42 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 82,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Energy-Aktie sogar auf 83,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.458 Siemens Energy-Aktien.

Am 23.05.2025 markierte das Papier bei 83,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,06 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,132 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 58,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,34 Prozent auf 9,96 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 10.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 1,36 EUR je Aktie aus.

