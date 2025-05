Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 79,72 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 79,72 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 80,24 EUR zu. Bei 79,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.353 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 80,34 EUR erreichte der Titel am 20.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,132 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 58,38 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,36 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

