DAX24.143 +0,1%Est505.728 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -3,2%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.120 -1,9%Euro1,1715 +0,2%Öl61,44 -1,7%Gold4.215 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

'Süddeutsche'-Co-Chefredakteur Krach geht

11.12.25 12:25 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Co-Chefredakteur der "Süddeutschen Zeitung", Wolfgang Krach, verlässt das Haus. Aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen zwischen ihm und den Gesellschaftern über die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung der "SZ" habe Krach angeboten, aus der Redaktion auszuscheiden, wie der Süddeutsche Verlag in München mitteilte.

Wer­bung

"Beide Seiten haben sich einvernehmlich darauf verständigt", hieß es. Der 62-jährige Krach gehört der Chefredaktion seit 18 Jahren an, davon zehn Jahre als Chefredakteur. Er gebe seine Funktion zum Jahreswechsel ab.

Doppelspitze bleibt vorerst offen

Die Redaktion wird derzeit von einer Doppelspitze geführt: Judith Wittwer ist seit 2020 gemeinsam mit Krach Chefredakteurin. Sie werde die Geschäfte als Chefredakteurin fortführen - gemeinsam mit Ulrich Schäfer als stellvertretendem Chefredakteur. Ob es zudem eine Nachfolge in einer Doppelspitze wie bisher gibt, wurde zunächst nicht mitgeteilt./fd/DP/nas