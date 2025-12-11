DAX24.278 +0,6%Est505.751 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -2,9%Nas23.418 -1,0%Bitcoin76.533 -2,7%Euro1,1756 +0,5%Öl61,00 -2,4%Gold4.278 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten! Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten!
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

China kritisiert neue Einfuhrzölle von Mexiko

11.12.25 16:10 Uhr

PEKING/MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Die chinesische Regierung hat Mexikos Entscheidung kritisiert, Einfuhrzölle von bis zu 50 Prozent auf rund 1.500 Waren aus China und weiteren Ländern zu erheben. Peking werde die nächsten Schritte Mexikos aufmerksam beobachten, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die neuen Zölle sollen im Januar in Kraft treten, nachdem das Parlament sie auf Vorschlag von Präsidentin Claudia Sheinbaum gebilligt hat.

Wer­bung

Mit den Einfuhrzöllen will die mexikanische Regierung die Industrie des lateinamerikanischen Landes schützen, unter anderem wegen der Auswirkungen der US-Handelspolitik auf Mexiko.

US-Präsident Donald Trump hat Mexiko unter anderem vorgeworfen, ein Einfallstor für chinesische Produkte in die Vereinigten Staaten zu sein. Der Handel zwischen den USA, Mexiko und Kanada ist im Rahmen des Nordamerika-Freihandelsabkommens (USMCA) weitgehend zollfrei.

Autoteile, Stahl und Aluminium sind von den Zöllen betroffen

Die neuen Zölle betreffen 8,6 Prozent der Gesamteinfuhren Mexikos im Wert von 52 Milliarden US-Dollar (44 Milliarden Euro). Vorgesehen sind Abgaben auf Waren wie Autos, Autoteile, Stahl und Aluminium aus Ländern, mit denen Mexiko keine Freihandelsabkommen hat. Die USA und die Europäische Union (EU) sind davon nicht betroffen.

Wer­bung

Die Volksrepublik habe sich stets gegen einseitige Zölle ausgesprochen und hoffe, Mexiko werde seine "falsche Praxis" des Unilateralismus und Protektionismus korrigieren, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Zudem verwies die Behörde auf eine im September eingeleitete Untersuchung der Handels- und Investitionsbarrieren des lateinamerikanischen Landes. Diese sei bisher nicht abgeschlossen./aso/DP/men