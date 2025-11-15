Sumeet Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sumeet Industries lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,04 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sumeet Industries im vergangenen Quartal 2,69 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sumeet Industries 2,42 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net