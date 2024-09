Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Super Micro Computer am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Super Micro Computer. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 394,15 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 394,15 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 398,67 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 392,93 USD. Bisher wurden heute 312.336 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Bei 1.229,00 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 67,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 227,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 42,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,005 USD je Aktie ausschütten.

Super Micro Computer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 142,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 33,67 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

