Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 890,83 USD.

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 890,83 USD abwärts. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 887,00 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 901,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ 130.341 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 1.229,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 37,96 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 227,00 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 292,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,85 Mrd. USD – ein Plus von 200,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 1,28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 23,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Analysten: Interesse der Privatanleger an NVIDIA ist auf dem Höhepunkt

Tech-Aktien beflügelt: Apple nach positiven Analysten-Ratings auf Rekordjagd - Super Micro Computer steigt in NASDAQ 100 auf

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start in Grün