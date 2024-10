Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 45,56 USD.

Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 45,56 USD. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 45,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,46 USD. Zuletzt wechselten 1.049.692 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 122,90 USD erreichte der Titel am 09.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 169,75 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,70 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,001 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Super Micro Computer am 06.08.2024. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,31 Mrd. USD gegenüber 2,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen.

In der Super Micro Computer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

