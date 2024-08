Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer gibt am Nachmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 20,6 Prozent auf 434,83 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 20,6 Prozent auf 434,83 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 432,27 USD. Bei 486,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.016.465 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.229,00 USD. Dieser Kurs wurde am 09.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 182,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 227,00 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 91,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,005 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Super Micro Computer am 06.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,01 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 142,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2025 34,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

