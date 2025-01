Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Nachmittag Tendenz

So bewegt sich Symrise

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 98,74 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 98,74 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 99,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 98,30 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 99,06 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.033 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 01.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 21,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,84 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 7,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 119,05 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Symrise-Aktie.

