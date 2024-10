Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Mit einem Wert von 120,20 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 120,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 120,35 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 120,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.898 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 3,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,94 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 26,01 Prozent Luft nach unten.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 120,50 EUR je Symrise-Aktie an.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

