Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag freundlich

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 121,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 121,15 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.184 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 1,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 38,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,33 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Börse Frankfurt: DAX am Freitagmittag im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr abgeworfen