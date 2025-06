Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Plus

Kurs der Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 96,94 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 96,94 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 97,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 97,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.109 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. 28,95 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 9,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,56 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

