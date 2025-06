Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 95,64 EUR nach.

Die Symrise-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 95,64 EUR abwärts. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,16 EUR ab. Bei 95,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.617 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von 30,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 88,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 112,56 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

