Symrise Aktie News: Symrise macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 96,80 EUR.

Die Symrise-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 96,80 EUR. Bei 97,04 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 97,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.673 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,56 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,51 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 112,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

