Symrise Aktie News: Symrise verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 97,70 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 97,70 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,90 EUR nach. Mit einem Wert von 97,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 73.837 Stück.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,29 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 112,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

