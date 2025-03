Symrise-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Symrise-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Aktie bewertet

Das Symrise-Papier wurde einer genauen Prüfung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Edward Hockin unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise in einem Ausblick auf die Ende April anstehenden Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Edward Hockin geht in einer am Freitag vorliegenden Studie erwartungsgemäß von einem gedämpften Jahresauftakt des Aromen- und Duftstoffherstellers aus. Ein im zweiten Halbjahr wieder beschleunigtes Wachstum sollte allerdings perspektivisch stützen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Symrise-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 95,14 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 26,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 239.559 Symrise-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 7,3 Prozent ein. Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

