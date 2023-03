SYNLAB Aktie News: SYNLAB gibt am Dienstagvormittag ab

Die SYNLAB-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 1,1 Prozent auf 9,37 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SYNLAB-Aktie bis auf 9,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,50 EUR. Von der SYNLAB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.639 Stück gehandelt.

Am 03.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,22 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,68 EUR am 02.03.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 40,30 Prozent könnte die SYNLAB-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SYNLAB am 10.11.2022 vor. Mit einem Umsatz von 790,40 EUR, gegenüber 849,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,94 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.03.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SYNLAB einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SYNLAB-Aktie

