TABELLE/EU-Verbraucherpreise Februar nach Ländern (endgültig)

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Heute im Fokus Vor Fed-Entscheid: DAX im Plus -- Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank im Fokus Unilever: Lebensmittel-Sparte könnte womöglich abgespalten werden. UBS: Handelsgeschäft offenbar durch globalen Technikausfall beeinträchtigt. Meta: VR-Rückzug und Milliardenverluste. Talanx-Aktie: Gewinnrekord und höhere Dividende. HelloFresh-Aktie: Umsatzrückgang und schwacher Ausblick. AUMOVIO-Aktie: Umsatzrückgang droht, Verlust deutlich ausgeweitet. Deutsche Bank: Einigung im Cum-Ex-Streit.

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