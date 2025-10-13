DAX24.325 +0,4%Est505.558 +0,5%MSCI World4.237 ±-0,0%Top 10 Crypto15,78 +3,0%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.047 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,32 +2,0%Gold4.092 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester erwartet -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump Bitcoin könnte profitieren: Arthur Hayes rechnet mit Billionen-Geldflut unter Trump
Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

13.10.25 14:40 Uhr

===

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, vorläufiges Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

Wer­bung

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 08:00 GB/BP plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

Wer­bung

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,7%

zuvor: 4,8%

*** 09:50 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede zu "What future for the digital Euro?"

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober

Wer­bung

PROGNOSE: 42,6 Punkte

zuvor: 37,3 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -74,0 Punkte

zuvor: -76,4 Punkte

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 2-iger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im

Volumen von 5,5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q (15:30 Analystenkonferenz)

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

14:00 US/Treffen der G24 Minister und Gouverneure

*** 14:45 US/EZB-Ratsmitglied Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil,

Pressekonferenz bei Jahrestagung von IWF und Weltbank

*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:00 US/Geschlossene Sitzung der Fed Gouverneure

*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q

*** 18:20 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu "Economic Outlook and Monetary Policy"

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 9 Monate

20:30 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

Meeting mit afrikanischen Fraktionen und Gouverneuren

21:30 US/Boston-Fed-Präsidentin Collins, Rede bei Veranstaltung

'Perspectives on the Economy'

22:15 US/Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva,

Treffen mit Vereinigung südostasiatischer Staaten

*** - US/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Veranstaltung des Atlantic Council

- US/Importzölle auf Holz und Möbel treten in Kraft

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)