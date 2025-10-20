TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Oktober (vorläufige Fassung)
===
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 3Q
*** 08:00 CH/Handelsbilanz September
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August
*** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von EZB, CEPR und BIZ
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2024
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
11:30 DE/Auktion 1,30-prozentiger grüner Bundesobligationen
mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 750 Mio EUR
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihen
mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 750 Mio EUR
*** 11:35 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei "World in Progress"-Event
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q
*** 12:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der
Foreign Policy Association
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q
12:30 GB/BoE-Gouverneur, Bailey, Rede im Oberhaus des Parlaments
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 NO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Klimakonferenz der Norges Bank
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q
15:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Klimakonferenz
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q
*** - JP/Parlamentsabstimmung über Sanae Takaichi, Kandidatin für das
Amt der Premierministerin
===
