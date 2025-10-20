DAX24.227 +1,7%Est505.671 +1,1%MSCI World4.331 +0,8%Top 10 Crypto15,26 +2,7%Nas22.914 +1,0%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1649 -0,1%Öl60,70 -1,0%Gold4.306 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Wall Street startet freundlich -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert TKMS-Aktie begeistert: Börsengang von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen - zeitweise über 100 Euro wert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 21. Oktober (vorläufige Fassung)

20.10.25 15:13 Uhr

===

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 3Q

*** 08:00 CH/Handelsbilanz September

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August

Wer­bung

*** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von EZB, CEPR und BIZ

*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2024

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

11:30 DE/Auktion 1,30-prozentiger grüner Bundesobligationen

mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 750 Mio EUR

Wer­bung

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihen

mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 750 Mio EUR

*** 11:35 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei "World in Progress"-Event

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q

*** 12:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der

Foreign Policy Association

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

Wer­bung

*** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

12:30 GB/BoE-Gouverneur, Bailey, Rede im Oberhaus des Parlaments

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 NO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Klimakonferenz der Norges Bank

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

15:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Klimakonferenz

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

*** - JP/Parlamentsabstimmung über Sanae Takaichi, Kandidatin für das

Amt der Premierministerin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 09:14 ET (13:14 GMT)