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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. März (vorläufige Fassung)

23.03.26 16:03 Uhr

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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

Wer­bung

zuvor: +2,0% gg Vj

*** 06:00 EU/Acea, PKW-Neuzulassungen Februar

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

Wer­bung

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,9

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 50,1

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 53,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,3

Wer­bung

zuvor: 53,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 50,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 51,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 50,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 52,9

zuvor: 53,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 51,7

*** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung des OeNB-Jahresberichts

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

1. Veröff.: +2,8% gg Vq

3. Quartal: +5,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +3,8% gg Vq

1. Veröff.: +2,8% gg Vq

3. Quartal: -1,8% gg Vq

*** 14:00 HU/Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor 6,25%

*** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im

Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 51,7

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 51,6

*** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 11:03 ET (15:03 GMT)