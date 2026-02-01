TAGESVORSCHAU/Dienstag, 3. Februar (vorläufige Fassung)
*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
*** 07:00 DE/Sartorius AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:15 PK)
07:00 DE/Siltronic AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
10:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Jahresergebnis
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q
13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Jahresergebnis
