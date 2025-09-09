DAX23.759 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.408 ±0,0%Nas21.881 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen Novo Nordisk-Aktie im Abwärtsstrudel gefangen: Neuer CEO kämpft um Investorenvertrauen
Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar Stocks in Action USA: QuantumScape, Planet Labs, EchoStar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. September (vorläufige Fassung)

08.09.25 14:55 Uhr

===

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex August

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

Wer­bung

zuvor: +3,8% gg Vm

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2031

im Volumen von 500 Mio EUR und 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihe mit

Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 16:00 US/Veröffentlichung revidierter Beschäftigtenzahlen für April 2024 bis März 2025

*** 17:15 DE/Commerzbank AG, CFO Schmitt bei Barclays 23rd Annual Global

Wer­bung

Financial Services Conference

*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

- DE/IAA, Eröffnung der Automesse für Fachbesucher (bis 14.9.), München

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Wer­bung

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 08:56 ET (12:56 GMT)