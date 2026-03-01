DAX23.656 -1,3%Est505.791 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0900 -2,1%Nas22.677 -0,1%Bitcoin60.790 +1,0%Euro1,1574 -0,3%Öl91,47 +0,1%Gold5.173 -0,3%
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. März (vorläufige Fassung)

11.03.26 15:24 Uhr

===

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar

*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 10:00 DE/Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),

Konjunkturprognose Frühjahr

*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr

*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

zuvor: +6,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,6% gg Vm

zuvor: +4,3% gg Vm

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 213.000

*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar

PROGNOSE: -67,0 Mrd USD

zuvor: -70,3 Mrd USD

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht

- CN/Nationaler Volkskongress (Ende)

- GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede beim Financial

Stability Board Payments Summit

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)