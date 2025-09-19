TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. September (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-1,5% gg Vj

Wer­bung Wer­bung

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H

08:00 DE/Insolvenzen Juni

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September

PROGNOSE: 95

zuvor: 96

19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly spricht bei Veranstaltung

"AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility"

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Wer­bung Wer­bung

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)