TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. September (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,8% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/-1,5% gg Vj
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H
08:00 DE/Insolvenzen Juni
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: 95
zuvor: 96
19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly spricht bei Veranstaltung
"AI Implications for Workforce Development and Economic Mobility"
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
