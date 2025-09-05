TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. September (vorläufige Fassung)

===

01:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung der

mHUB Industry Disruptor Series

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -1,0% gg Vm

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj

1. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +75.000 gg Vm

zuvor: +73.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 0,042

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

