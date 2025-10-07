EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter - Schwache Konjunkturdaten

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Dienstag im Vormittagsverlauf leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 53 auf 24.502 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.579 und das Tagestief bei 24.501 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.000 Kontrakte, die Umsätze sind damit einmal mehr unterdurchschnittlich.

Neue Nachrichten aus Deutschland liefern keine Kaufargumente. Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gesunken. Der für Juli vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 0,9 Prozent wurde auf ein Minus von 0,3 Prozent revidiert. Auch der Auftragseingang der deutschen Industrie im August enttäuscht. Die Bestellungen gingen gegenüber dem Vormonat unerwartet um 0,8 Prozent zurück.

