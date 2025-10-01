DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -1,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.428 +0,3%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,20 -1,3%Gold3.860 ±0,0%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Oktober

01.10.25 06:00 Uhr

===

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex

zur Wirtschaftsstimmung 3Q

*** 09:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Konferenz

zu Klima- und Naturschutz

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 50,4

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 48,1

1. Veröff.: 48,1

zuvor: 50,4

*** 09:55 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Interview und Panel-Teilnahme

bei Veranstaltung von Politico

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 48,5

1. Veröff.: 48,5

zuvor: 49,8

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 49,5

1. Veröff.: 49,5

zuvor: 50,7

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 46,2

1. Veröff.: 46,2

zuvor: 47,0

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +45.000 Stellen

zuvor: +54.000 Stellen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,0

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 53,0

*** 16:00 US/Bauausgaben August

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 49,0 Punkte

zuvor: 48,7 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

