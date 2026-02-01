TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Februar (vorläufige Fassung)
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis
*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis
*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis
07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q
(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q
08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 51,3
zuvor: 51,5
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,9
zuvor: 50,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,6
zuvor: 50,0
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,3
zuvor: 52,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,5
zuvor: 51,3
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 52,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,5
zuvor: 51,5
10:00 LU/Stabilus SE, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 54,3
zuvor: 51,4
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember
Eurozone
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/-1,7% gg Vj
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar
Eurozone
PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vj
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
im Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Jahresergebnis
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +45.000 Stellen
zuvor: +41.000 Stellen
14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), außerordentliche HV
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar
PROGNOSE: 52,5
1. Veröff.: 52,5
zuvor: 52,5
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 54,4 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht beim
Rotary Economic Symposium
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis
- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Januar
- HK/Börsenfeiertag: Hongkong
