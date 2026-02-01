TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex RatingDog nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 4Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 4Q (11:30 Analystenkonferenz)

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Jahresergebnis

*** 07:00 AT/OMV AG, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis

07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 1Q

(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 4Q

08:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Jahresergebnis (14:30 Webcast)

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,5

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,9

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,6

zuvor: 50,0

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,3

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,5

zuvor: 51,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,5

zuvor: 51,5

10:00 LU/Stabilus SE, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 54,3

zuvor: 51,4

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/-1,7% gg Vj

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar

Eurozone

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

im Volumen von 4 Mrd EUR

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Jahresergebnis

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +45.000 Stellen

zuvor: +41.000 Stellen

14:30 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), außerordentliche HV

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,5

1. Veröff.: 52,5

zuvor: 52,5

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 54,4 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht beim

Rotary Economic Symposium

*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Jahresergebnis

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Januar

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 09:15 ET (14:15 GMT)