TAGESVORSCHAU/Montag, 1. September

01.09.25 05:59 Uhr

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global

August

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,8

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: 49,9

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 48,2

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: 49,9

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 49,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,5

1. Veröff.: 50,5

zuvor: 49,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,3

zuvor: 48,0

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 6,2%

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der weiteren Andienungsfrist für das

Angebot von MFE-Mediaforeurope

- US/Börsenfeiertag USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)