TAGESVORSCHAU/Montag, 20. Oktober

===

*** 04:00 CN/BIP 3Q

PROGNOSE: +4,8% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vj

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 04:00 CN/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +5,3% gg Vj

zuvor: +5,2% gg Vj

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm/-2,2% gg Vj

*** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von

EZB, CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel)

Wer­bung Wer­bung

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August

*** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

21:00 US/Präsident der Deutschen Bundesbank, Nagel, Rede bei NYU Stern

School of Business Center for Global Economy and Business Roundtable

- DE/TKMS AG & Co. KGaA, Erster Handelstag

Wer­bung Wer­bung

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

- US/US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister

Albanese

- SG/Börsenfeiertag Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)