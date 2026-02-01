TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. Februar (vorläufige Fassung)

===

S A M S T A G, 14. Februar 2026

*** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner Sicherheitskonferenz

*** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller erhält staatliche Auszeichnung

- DE/Treffen der G7-Außenminister

S O N N T A G, 15. Februar 2026

*** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer

Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz

M O N T A G, 16. Februar 2026

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,4% gg Vq

zuvor: -0,4% gg Vq

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj

15:00 BE/Treffen der Eurogruppe,

*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der

American Chamber of Commerce

- Börsenfeiertag: USA, China, Korea, verkürzter Handel in Singapur

===

