TAGESVORSCHAU/Samstag, 14. bis Montag, 16. Februar (vorläufige Fassung)
S A M S T A G, 14. Februar 2026
*** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner Sicherheitskonferenz
*** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller erhält staatliche Auszeichnung
- DE/Treffen der G7-Außenminister
S O N N T A G, 15. Februar 2026
*** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer
Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz
M O N T A G, 16. Februar 2026
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,4% gg Vq
zuvor: -0,4% gg Vq
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember
Eurozone
PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj
15:00 BE/Treffen der Eurogruppe,
*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der
American Chamber of Commerce
- Börsenfeiertag: USA, China, Korea, verkürzter Handel in Singapur
