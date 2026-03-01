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TAGESVORSCHAU/Samstag, 21. März bis Montag, 23. März (vorläufige Fassung)

20.03.26 15:25 Uhr

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M O N T A G, 23. März 2026

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

Wer­bung

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

*** 15:00 US/Bauausgaben Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März

PROGNOSE: -14,1

Wer­bung

zuvor: -12,2

*** 17:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz von EZB und SAFE

- DE/Emissionsplanung des Bundes 2. Quartal 2026

- EU/Umsetzung der Indexänderungen zum Handelsbeginn

+ MDAX

AUFNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- Salzgitter

HERAUSNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

+ SDAX

AUFNAHME

Wer­bung

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Init Innovation

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Deutz

- Jenoptik

- PSI Software

- Salzgitter

+ STOXX-600

AUFNAHME

- AIXTRON (Deutschland)

- BENEFIT SYSTEMS (Polen)

- CSG A (Niederlande)

- HOCHSCHILD MINING (Großbritannien)

- ING BANK SLASKI BSK (Polen)

- PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien)

- PIRELLI & C. (Italien)

- TAURON (Polen)

- TECHNOPROBE (Italien)

- VALIANT (Schweiz)

- ZABKA GROUP (Polen)

HERAUSNAHME

- ALTEN (Frankreich)

- AMPLIFON (Italien)

- AMRIZE (Schweiz

- AZELIS GROUP (Belgien)

- EURAZEO (Frankreich)

- GRAFTON GRP (Großbritannien)

- GREGGS (Großbritannien)

- HEXPOL 'B' (Schweden)

- KINNEVIK B (Schweden)

- SOFTCAT (Großbritannien)

- TECAN (Schweiz)

+ ATX

AUFNAHME

- Palfinger

HERAUSNAHME

- CPI Europe

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)