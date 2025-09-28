TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. September bis Montag, 29. September (vorläufige Fassung)
M O N T A G, 29. September 2025
*** 08:50 EE/EZB-Direktor Cipollone, Keynote und Q&O zu
Payments & Policy in a Changing Environment"
*** 09:00 CH/BIP 2Q revidierte Daten
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE +2,8% gg Vj
zuvor +2,7% gg Vj
*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Einleitende Bemerkungen und
Panel-Teilnahme bei Swift-Konferenz
*** 11:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Meinungsaustausch mit BdB-Ausschuss
zu "Aktuellen Aspekten der Geldpolitik"
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Eurozone September
PROGNOSE 95,2
zuvor: 95,2
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE -10,8
zuvor: -10,3
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE -14,9
Vorabschätzung: -14,9
zuvor: -15,5
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone September
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
EZB-Konferenz zu "Inflation: Drivers and Dynamics Conference 2025"
*** 19:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede im
Rochester Institute of Technology
*** 19:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei
Veranstaltung Washington University of St. Louis
*** DE/Symrise AG, Pre-Close-Call 3Q
