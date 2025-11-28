DAX23.872 +0,4%Est505.675 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,52 +2,8%Nas23.284 +0,3%Bitcoin79.908 +1,6%Euro1,1590 -0,1%Öl63,23 -0,3%Gold4.196 +0,9%
TAGESVORSCHAU/Samstag, 29. November bis Montag, 1. Dezember (vorläufige Fassung)

28.11.25 15:15 Uhr

===

S O N N T A G, 30. November 2025

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) November

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) November

- CH/Referenden über Klimapolitik und Bürgerdienst

M O N T A G, 1. Dezember 2025

*** 02:05 JP/BoJ Gouverneur Ueda, Treffen mit Wirtschaftsvertretern

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

RatingDog/S&P Global November

*** 05:00 KR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Current economic policy challenges

in Germany and Europe"

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 49,9

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,8

zuvor: 48,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 49,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,7

zuvor: 50,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 49,7

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 52,5

*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 48,7 Punkte

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)