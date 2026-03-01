DAX23.394 -0,8%Est505.681 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.406 +0,1%Bitcoin59.518 +3,9%Euro1,1587 +0,4%Öl98,76 +5,8%Gold5.104 ±-0,0%
TAGESVORSCHAU: Termine am 10. März 2026

09.03.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen

09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

21:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen

ESP: Repsol, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26

08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

CHN: Handelsbilanz 2/26

SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi