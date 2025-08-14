DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,19 -1,3%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.194 -0,1%Euro1,1621 ±0,0%Öl66,92 +0,3%Gold3.353 +0,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 12. August 2025

12.08.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. August 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (11.00h Call) (detailliert)

07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (detailliert) (11.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: Mutares, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 7/25)

18:10 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 AUS: Notenbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/25

08:00 GBR: Arbeitslosenquote 6/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/25

20:00 USA: Federal Budget Balance 7/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 Destatis: Zahl der Woche: Produktion von und Außenhandel mit Klimageräten, Jahre 2019-2024

CHN/USA: Heute endet die 90-tägige Zollpause zwischen USA und China, wenn sich beide Seiten vorher nicht endgültig einigen, Peking/Washington

