TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 13. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen (endgültig)

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen (detailliert)

12:30 USA: Moderna, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Hornbach, Pre Close Call "Trading Statement"

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/25 und Jahr 2025

08:00 DEU: Großhandelspreise 1/26

08:00 DEU: Insolvenzen 11/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 12/25

08:00 ROU: BIP Q4/25 (vorab)

08:30 CHE: Verbraucherpreise 1/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

10:00 BGR: Verbraucherpreise 1/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (zweite Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25 (vorab)

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:00 POL: Leistungsbilanz 12/25

14:00 POL: Handelsbilanz 12/25

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Realeinkommen 1/26

EUR: Fitch Ratingergbnis Italien

SONSTIGE TERMINE

13:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)

Die Veranstalter erwarten eine «Sicherheitskonferenz der Superlative». Es werden mehr als 60 Staats- und Regierungschefs beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik weltweit erwartet und damit mehr als je zuvor. Zudem werden etwa 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen. Im Mittelpunkt werden der Umbruch der Weltordnung und die Krise in den transatlantischen Beziehungen sowie der Iran-Konflikt und der Ukraine-Krieg stehen.

+ 13.30 Eröffnung der Konferenz

+ 13.45 Rede Friedrich Merz

CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für Arbeits- und Sozialpolitik, Nikosia

LUX: Eurostat veröffentlicht Daten zu LNG-Importen aus Russland Jahr 2025

