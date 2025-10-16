DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,22 -1,6%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.301 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.232 +0,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow letztlich knapp im Minus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Krypto-Experte: Darum ist die Regulierung von Bitcoin, Ethereum & Co. notwendig - Innovation kann dennoch erhalten bleiben Krypto-Experte: Darum ist die Regulierung von Bitcoin, Ethereum & Co. notwendig - Innovation kann dennoch erhalten bleiben
Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Erste Schätzungen: MasterCard vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Oktober 2025

16.10.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FIN: Nordea, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Docmorris, Q3-Trading-Update

07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

07:00 CHE: VAT Group, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

07:10 DEU: Hypoport, Q3 erste operative Kennziffern

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

07:30 TWN: TSMC, Q3-Zahlen

08:15 SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Merck KGaA, Kapitalmarkttag

09:30 DEU: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

10:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

13:00 USA: Travelers, Q3-Zahlen

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: EQT, Q3-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

USA: US Bancorp, Q3-Zahlen

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 8/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 8/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/25

10:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)

11:00 EUR: Handelsbilanz 8/25

11:00 ITA: Handelsbilanz 8/25

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/25

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index

18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für

angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/

September 2025

09:00 DEU: #TransVerDay25 des Gesamtverbandes der Versicherer zu «Klimawandel: Realität zwischen Risiko und Rückzug», Berlin

09:00 DEU: Bundestag mit Regierungserklärung zum EU-Gipfel

+ 09.00 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat

+ 12.20 Erste Beratung Wehrdienst-Modernisierungsgesetz

+ 20.00 Abstimmung Paketboten-Schutzgesetz

09:30 DEU: Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz, Berlin

Es handelt sich um eine gemeinsame Veranstaltung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Außenhandelskammer Türkei, Union der Kammern und Börsen der Türkei (TOBB) und der Türkisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer (TD-IHK).

09:30 LUX: Urteil des EuGH zu Entschädigung bei Flugverspätung wegen Blitzschlag

11:00 DEU: BGH verhandelt zu Forderungen von Aktionären im Wirecard-Insolvenzverfahren

USA: Zweiter und letzter Tag des Treffens der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

SAF: Fortsetzung G20-Treffen der Umwelt- und Klimaminister (bis 17.10.25)

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi