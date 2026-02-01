DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -2,6%Nas22.670 -0,4%Bitcoin56.420 +0,1%Euro1,1760 -0,2%Öl71,99 +2,4%Gold4.997 +0,4%
TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Februar 2026

19.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26

08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25

14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/25 und 12/25

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe

CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi