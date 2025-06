TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Accenture, Q3-Zahlen

18:00 GBR: Manchester United, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 6/25

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 6/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/25

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 5/25

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/25

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 6/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/25

10:00 EUR: Geldmenge M3 5/25

11:00 BEL: Index Verbrauchervertrauen 6/25

12:00 LVA: Erzeugerpreise 5/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/25 (vorläufig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Outlook 6/25

14:30 CAN: Einzelhandelsumsatz 4/25

16:00 USA: Frühindikator 5/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Kiel Security Conference 2025 zu «Stormy Seas and Silver Linings: New Realities in the Baltic and Beyond», mit Außenminister Johann Wadephul

09:45 DEU: Jahres-Pk der Sennheiser-Gruppe mit einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2024 und 80-jähriges Firmenbestehen

10:00 DEU: Kiel Institut für Weltwirtschaft und Bruegel stellen online Report «Fit for war by 2030? European rearmament efforts vis-a-vis Russia» vor

FRA: Luftfahrtmesse Paris Air Show, Le Bourget

DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

LUX: Treffen der EU-Finanzminister

LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister

RUS: Fortsetzung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF) mit Kremlchef Wladimir Putin , St. Petersburg

HINWEIS

SWE/FIN: Feiertag, Börse geschlossen

