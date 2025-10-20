TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Oktober 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
12:00 DEU: Hannover Rück, Pk bei Rückversicherertreffen in Baden-Baden
17:45 FRA: Atos, Q3-Umsatz
23:30 GBR: BHP, Produktionsbericht
USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen
DEU: TKMS AG & Co. KgaA (Marinesparte von Thyssenkrupp) - Erstnotierung im Prime Standard
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q3/25
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/25
04:00 CHN: Industrieproduktion 9/25
04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/25
08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/25
08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 8/25
10:00 EUR: Leistungsbilanz 8/25
11:00 EUR: Bauproduktion 8/25
16:00 USA: Frühindikator 9/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung des Gewerkschaftskongresses der IGBCE
+ 15.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
CHN: Viertes Plenum der Kommunistischen Partei Chinas beginnt
