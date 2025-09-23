DAX23.536 -0,4%ESt505.445 -0,3%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.325 ±0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin95.910 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,52 -0,2%Gold3.738 +1,4%
DAX beendet Montagshandel im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus
Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie fällt kräftig nach Prognosensenkung
TAGESVORSCHAU: Termine am 23. September 2025

22.09.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. September 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Tui Buchungsupdate

TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

10:00 ESP: Handelsbilanz 7/25

10:00 EUR: HCOB Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Industrie und Dienstleistungen 9/25

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 9/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet über Verbraucheransprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen

10:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet über die Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

11:00 DEU: Eröffnung 14. Ostdeutsches Energieforum (bis 24.09.)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi