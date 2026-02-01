DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.655 -1,0%Bitcoin54.782 -4,2%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,41 -0,4%Gold5.214 +2,1%
TAGESVORSCHAU: Termine am 24. Februar 2026

23.02.26 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Februar

^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26

07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)

07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen

09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen

12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day

17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen

22:05 USA: HP, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen

USA: First Solar, Q4-Zahlen

USA: Mosaic, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26

10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München

09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi