TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall)

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:00 NLD: ASML, Geschäftsbericht

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht

08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

09:00 GBR: Aston Martin , Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung

14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026

17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen

22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: ACS, Jahreszahlen

ESP: Ferrovial, Jahreszahlen

ESP: Banco Santander, Investor Day

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Snowflake, Q4-Zahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26

08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26

08:00 GBR: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26

16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA

USA: Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung

07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München

10:00 D'EU: BGH verhandelt erneut über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden, Karlsruhe

11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover

Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.

14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

DEU/CHN: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

DEU: Reise + Camping, Essen

QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

