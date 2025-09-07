DAX23.592 -0,8%ESt505.315 -0,6%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.351 -0,6%Nas21.630 -0,4%Bitcoin94.286 -0,8%Euro1,1754 +0,9%Öl65,13 -2,6%Gold3.597 +1,4%
TAGESVORSCHAU: Termine am 8. September 2025

05.09.25 17:34 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi