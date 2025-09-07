TAGESVORSCHAU: Termine am 8. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

FRA: Hannover Rück, Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens in Monte Carlo

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Im- und Exporte 8/25

CHN: Handelsbilanz 8/25

01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25

08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25

12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München

