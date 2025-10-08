ROUNDUP/Aktien New York: Technologie-Indizes legen wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kleinen Rücksetzer am Dienstag haben die US-Technologiewerte am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Trotz der schon hohen Bewertungen sei es zu früh, um sich über zu spekulative Extreme zu sorgen, kommentierte Stratege Peter Oppenheimer von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Marktgeschehen. Denn bisher werde der Höhenflug der Tech-Riesen im Kielwasser des Megatrends Künstliche Intelligenz von einem robusten Gewinnwachstum flankiert.

Der NASDAQ 100 gewann 0,65 Prozent auf 25.002 Punkte. Am Dienstag hatte der viel beachtete Tech-Index im frühen Handel ein Rekordhoch erklommen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Der breit gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,40 Prozent auf 6.741 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,18 Prozent auf 46.687 Punkte zu.

Unter den Technologiewerten setzten die Aktien von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) ihre Rally fort und stiegen um fünf Prozent auf gut 222 US-Dollar. Damit näherten sich die Anteilscheine weiter der Rekordmarke von 227,30 Dollar aus dem Frühjahr 2024.

Zu Wochenbeginn hatte die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI dem Chiphersteller einen Kurssprung beschert. Davor hatte bereits der AMD-Rivale NVIDIA Investitionspläne in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht. Dessen Papiere gewannen zur Wochenmitte zwei Prozent.

Ferner griffen Anleger bei Aktien von Goldminen-Betreibern zu. Der Goldpreis stieg erstmals über 4.000 US-Dollar je Unze (etwa 31,1 Gramm). Gründe für den Preisanstieg sind die politischen Krisen in den USA und in Frankreich sowie die Spekulation auf sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten und der Kauf von Gold durch Notenbanken, die ihre nationalen Reserven unabhängiger vom US-Dollar machen wollen.

Damit zogen Freeport McMoran (Freeport-McMoRan) um fast fünf Prozent an. Für die Aktien von Newmont, Barrick Mining und Allied Gold ging es um jeweils knapp zwei Prozent nach oben.

Die Titel des Rüstungskonzerns Northrop Grumman setzten ihre Rekordjagd mit einem Plus von zuletzt 1,6 Prozent fort. Hier stützte eine neue Kaufempfehlung von Deutsche Bank Research. Die Bewertung der Aktien spiegele das erwartete starke Wachstum des freien Barmittelflusses nach 2028 wider, schrieb Analyst Scott Deuschle./la/he