Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing bricht am Nachmittag nach oben aus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 219,46 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 219,46 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 221,95 USD. Bei 219,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.809.386 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 222,20 USD markierte der Titel am 07.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Bei 100,01 USD fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 1,61 USD je Wertpapier.

Am 17.10.2024 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,94 USD. Im letzten Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 23,50 Mrd. USD gegenüber 19,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 17.04.2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2024 6,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

