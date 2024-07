Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verbilligt sich am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Taiwan Semiconductor Manufacturing

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 169,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 169,65 USD. Im Tief verlor die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 168,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 168,90 USD. Bisher wurden via New York 704.576 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 193,40 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,02 USD am 27.09.2023. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 101,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,17 USD, nach 1,61 USD im Jahr 2023.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 10.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 16,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.10.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 6,33 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

